Экс-вратарь «ПСЖ» Алонзо: «Мбаппе нужно быть осторожным, чтобы не повторить катастрофический Евро-2020. Он не всегда принимает правильные решения и позволяет себе громкие заявления»

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Жером Алонзо высказался о недостатках Килиана Мбаппе

«Проблема в том, что Мбаппе в настоящее время возвращается к своим спортивным недостаткам – он менее остер перед воротами, не всегда принимает правильные решения, а также [возвращается] к своим недостаткам в общении с прессой, когда он позволяет себе заявления, которые делают много шума.

До чемпионата мира-2022 осталось чуть больше месяца, и он должен быть осторожен, чтобы не повторить свой катастрофический Евро-2020, где Франция вылетела на стадии 1/8 финала», – сказал бывший вратарь «ПСЖ» La Chaîne L’Équipe.

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