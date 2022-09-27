Экс-вратарь «ПСЖ» Алонзо: «Мбаппе нужно быть осторожным, чтобы не повторить катастрофический Евро-2020. Он не всегда принимает правильные решения и позволяет себе громкие заявления»

Жером Алонзо высказался о недостатках .

«Проблема в том, что Мбаппе в настоящее время возвращается к своим спортивным недостаткам – он менее остер перед воротами, не всегда принимает правильные решения, а также [возвращается] к своим недостаткам в общении с прессой, когда он позволяет себе заявления, которые делают много шума.

До чемпионата мира-2022 осталось чуть больше месяца, и он должен быть осторожен, чтобы не повторить свой катастрофический Евро-2020, где вылетела на стадии 1/8 финала», – сказал бывший вратарь La Chaîne L’Équipe.