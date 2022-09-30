Глава судей РФС против рейтинга арбитров: «Это может их придавливать. Зачем создавать дополнительное давление?»

Глава судейского комитета РФС высказался о возможной публикации рейтинга арбитров.

– Мы опубликовали рейтинг судей. Мы же сказали вам лучшую пятерку тех, кто получил премии. Все эти расклады есть. После каждого тура публиковать мы не видим смысла, поскольку это оказывает дополнительное давление на судей, которые в начале сезона могут быть внизу. Это может их придавливать, что они некачественно работают, но это никакого смысла не имеет.

То, что ЭСК дает оценку моментов, которые публично значимые – думаю, общественности этого должно быть достаточно. Может, по завершении этой части чемпионата мы опубликуем некий зимний итог, подводящий для середины турнира. Может, в этом есть смысл.

— Вы говорите, что не стоит публиковать после каждого тура. Может, турнирную таблицу тоже не стоит публиковать? Если судьи не работают под давлением, как они могут становиться лучше?

— Вопрос правильного давления, который есть с проведением чемпионата. Зачем создавать дополнительное? Если мы устраиваем чемпионат по судейству – безусловно, надо публиковать всю статистику, давать интервью и прочее. Мы должны все-таки концентрироваться на игре.

Всегда говорят, что самый лучший судья – тот, кого не было заметно на поле. Мы стараемся сделать именно так. Но если есть запрос на объяснение моментов, мы всегда открыты, стараемся объяснить. Но делать из судейства шоу, которое будет притягивать, это никому неинтересно. Это мое убеждение, – сказал .