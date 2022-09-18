Глава судей РФС о претензиях «Краснодара»: «Призываем коллег к конструктивному диалогу. У нас общение судейства на первом уровне в Европе»

В РФС прокомментировали заявления «Краснодара» о возможном обращении в правоохранительные органы из-за судейства.

11 сентября после игры с ЦСКА (1:4) генеральный директор «Краснодара» заявил, что краснодарский клуб будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров и решений главного судьи встречи , который три раза за игру назначал пенальти в ворота «быков».

«Мы призываем коллег к тому, чтобы относиться к подобного рода заявлениям взвешенно.

Как юрист могу вам сказать, что для обращения в правоохранительные органы нужно больше оснований, чем для обращения в ЭСК. В ЭСК вы можете обратиться просто потому что есть какие-то недоработки в судье. Правоохранительные органы – это уже более широкий комплекс оснований и доказательств.

Коллег мы призываем к конструктивному, внутрикорпоративному диалогу. Почему? Потому что мы создаем общий продукт , в том числе и с помощью вас. Чем он более качественный, тем он качественно воспринимается болельщиками.

У нас уровень общения судейства находится на первом уровне в Европе. Нигде нет ни ЭСК, ни публикаций, ни объяснений, ни публикаций ВАР, ни съемок фильмов о том, как велись переговоры между судьями.

В данном случае мы способны разобраться внутри без привлечения прокуратуры. В ЭСК «Краснодар» обратился, с нами в диалоге он находится. Мы стараемся объяснить, почему правильные решения – правильные», – сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

«Краснодар» готов идти в органы из-за судейства с ЦСКА. В правоохранительные органы!

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