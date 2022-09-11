В Мир РПЛ назначают 0,64 пенальти за матч – больше, чем в топ-5 лигах. Это наибольший показатель в чемпионате минимум с 2007-го

В этом сезоне Мир судьи назначают пенальти чаще, чем в топ-5 европейских лигах.

В текущем сезоне чемпионата России в среднем назначается 0,64 пенальти за матч – это самый высокий показатель в лиге как минимум с сезона-2007. Всего в 72 играх чемпионата арбитры назначили 11-метровый удар 46 раз.

Среди топ-5 лиг чаще всего пенальти назначали во Франции – 31 раз в 70 матчах (0,44 в среднем за игру). В 49 матчах Ла Лиги судьи назначили 16 пенальти (0,33 в среднем), в 54 играх Бундеслиги – 18 (0,33). В АПЛ 11-метровые назначались 12 раз за 60 матчей (0,2), а в Серии А Серия А – 11 раз в 59 играх (0,19).

Кроме того, в этом сезоне РПЛ было уже 12 матчей, в которых игроки пробили больше одного пенальти. Во всех топ-5 лигах вместе взятых также было 12 таких матчей (7 во Франции, 3 в , по одному в Италии и Германии). При этом общее количество проведенных матчей в этих лигах в 4 раза больше, чем в РПЛ.