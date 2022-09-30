Андрей Мостовой: «Было видно, что «Спартак» мотивирован больше. Мне кажется, им больше это нужно было»

прокомментировал поражение от (0:3) в Фонбет Кубке России.

– Что сегодня не получилось?

– Не забили голы. По игре было видно, что «Спартак» больше замотивирован. Мне кажется, им больше это нужно было. Мы плохо вышли. Плюс второй тайм был под преимуществом «Спартака».

– Больше нужно, то есть недонастроились на кубковый матч?

– Не знаю, с чем это связано. Да, может быть. В Самаре тоже такая проблема была, и сейчас. Наверное, психологически.

– Может быть, в принципе, есть недонастрой ко всему Кубку? Потому что второе поражение. «Зенит» на третьем месте.

– Пока да. Какие-то проблемы есть. Опять же, это наша выездная игра. У нас с этим были проблемы. И сейчас они остаются.

– В третий раз в сезоне играете со «Спартаком». Две победы и одно поражение. Чем эта игра принципиально отличается? Кроме того, что проиграли.

– Ничем. Это неправильно, что мы может не настроиться на матч. Но сегодня это чувствовалось.

– Вы какие-то злые сегодня. Есть вопросы?

– Со всех сторон судейство всегда вызывает вопросы. Особенно когда проигрываешь. Я видел во втором тайме, когда я вышел на поле, было много фолов. Бакаева в спину толкнули.

– Вы сказали, проблемы по поводу выездных матчей. С чем это связано?

– Я не знаю. Это уже давно у нас. Дома всегда все хорошо, а на выезде проблемы испытываем, – сказал полузащитник .