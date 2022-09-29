Клубы Серии А не обращались в «Зенит» насчет Мостового. «Лацио», «Сампдория» и «Монца» опровергли интерес

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Итальянские клубы опровергли интерес к хавбеку «Зенита» Андрею Мостовому.

Ранее появилась информация, что россиянина предложили «Лацио», «Монце», «Сампдории», «Эмполи», «Удинезе» и «Вероне».

«Информация о том, что мы интересуемся Андреем Мостовым – фэйк», – заявил спортивный директор «Лацио» Игли Таре Sport24.

«Неправда, что Мостовой был предложен «Сампдории», – сообщил «Чемпионату» спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано.

«В «Монце» заинтересованы в Мостовом? Это неправда», – сказал спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Sport24.

Петербуржский клуб также не в курсе интереса команд Серии А к Мостовому.

«Итальянские клубы не обращались в «Зенит» по трансферу Мостового», – отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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