Клубы Серии А не обращались в «Зенит» насчет Мостового. «Лацио», «Сампдория» и «Монца» опровергли интерес

Итальянские клубы опровергли интерес к хавбеку «Зенита» Андрею Мостовому.

Ранее появилась информация, что россиянина предложили , «Монце», «Сампдории», «Эмполи», «Удинезе» и «Вероне».

«Информация о том, что мы интересуемся – фэйк», – заявил спортивный директор «Лацио» Игли Таре Sport24.

«Неправда, что Мостовой был предложен «Сампдории», – сообщил «Чемпионату» спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано.

«В «Монце» заинтересованы в Мостовом? Это неправда», – сказал спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Sport24.

Петербуржский клуб также не в курсе интереса команд Серии А к Мостовому.

«Итальянские клубы не обращались в «Зенит» по трансферу Мостового», – отметил генеральный директор .