Мостового предложили «Лацио» и еще 5 клубам Серии А. Пока у них нет интереса (ZenitCafe)

Вингеру «Зенита» Андрею Мостовому пытаются найти команду в Италии.
Как пишет телеграм ZenitCafe, россиянина предложили «Лацио», «Монце», «Сампдории», «Эмполи», «Удинезе» и «Вероне». Эти команды ищут качественного игрока на фланг атаки за не самые большие деньги.
Если один из этих клубов проявит интерес к Мостовому, то начнется работа над его трансфером. На данный момент предложений по 24-летнему футболисту нет.
Ранее появилась информация о том, что Мостовой интересен клубу из Италии.
В этом сезоне левый вингер забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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