Мостового предложили «Лацио» и еще 5 клубам Серии А. Пока у них нет интереса (ZenitCafe)

Вингеру «Зенита» Андрею Мостовому пытаются найти команду в Италии.

Как пишет телеграм ZenitCafe, россиянина предложили , «Монце», «Сампдории», , и «Вероне». Эти команды ищут качественного игрока на фланг атаки за не самые большие деньги.

Если один из этих клубов проявит интерес к Мостовому, то начнется работа над его трансфером. На данный момент предложений по 24-летнему футболисту нет.

Ранее появилась информация о том, что Мостовой интересен клубу из Италии.

В этом сезоне левый вингер забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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