Черчесов рекомендовал Хвичу итальянским клубам, когда тот играл за «Локо»: «Уже тогда он проявлял незаурядные способности. Дай Бог, чтобы он прошел такой же путь, как Марадона»

рассказал, что советовал итальянским клубам подписать Хвичу Кварацхелию.

«В свое время мне звонили друзья, которые работают в итальянских клубах, с вопросом: кто из способен выступать в серии А? Я ответил – Хвича, хотя он еще был в и выходил на замены.

Люди сильно удивились, но, как видим, сейчас полузащитник играет за . Уже тогда Кварацхелия проявлял незаурядные способности даже за те минуты, что он получал на поле. Зная, что ценится в Италии, я эту фамилию и назвал. Оказался прав.

Рад за парня – талант это одно, а для того, чтобы проявлять себя на таком уровне, нужны и характер, и нацеленность на результат. В Хвиче это есть, надеюсь, что все продлится не год-два, а десятилетие. Дай Бог, чтобы Кварацхелия прошел в «Наполи» такой же путь, как , – сказал главный тренер «Ференцвароша».

Кварацхелия выступал за «Локомотив» в 2019 году.