Юрий Семин: «Хвича может стоить и 100 млн евро, он сопоставим с Аршавиным по таланту»

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Юрий Семин считает, что трансферная стоимость Хвичи Кварацхелии может достигнуть 100 миллионов евро.

«Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и 100 млн евро. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным.

С ролью лидера команды тоже надо научиться справляться. Не всем это удается. Одно дело, когда ты сверкнул несколько раз, и все удивились, но совсем другое, когда болельщики ждут от тебя высококлассной игры постоянно. Ожидания надо оправдывать, а это сложно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

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