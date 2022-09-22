Черчесов о возвращении в «Спартак»: «Позывов нет. Но если приходить, то делать его чемпионом»

оценил вероятность своего возвращения в .

— Много лет назад вы говорили, что хотите однажды вернуться в «Спартак» и сделать его чемпионом. Это желание не иссякло?

— Я не сказал, что хочу. А сказал, что если в «Спартак» приходить, то делать его чемпионом. Не надо переиначивать!

— Но есть ли внутренний позыв к очередному возвращению в «Спартак»?

— Абсолютно никаких позывов у меня нет, и объясню почему. Говорю абсолютно искренне. Вы хотите сказать, что я спал и видел себя тренером «Ференцвароша»?

— Ну, это другая история. «Спартак» — ваш родной клуб, в котором вы много лет и играли, и тренировали, и были спортивным директором.

— Абсолютно та же история. Работая в «Спартаке», думаешь о «Спартаке». Работая в сборной — о сборной. Закончилась в твоей жизни сборная, и ты свободен. Поступил звонок — оценили, сравнили, решили. Теперь «Ференцварош» тоже мой родной клуб, как и «Спартак», и «Легия».

Сегодня думаю только о том, как обыграть «Монако». У тренера контракт — до следующей игры. Сейчас мы об этом думаем. А если что-то делать, то надо знать, как и с кем. Самое главное — не где и за сколько, а с кем.

— Что думаете о своем тренерском будущем? В Россию, пока она не вернется в международный футбол, возвращаться не будете?

— Не думаю на эту тему. У нас есть работа, которую мы выполняем, и мы всем нашим штабом целиком сосредоточены на ней. Венгрия — дружественная нам страна.

— Звание «чемпион России» входит в вашу обязательную программу удачной тренерской карьеры?

— Мы бы не отказались от этого. Но мы же не в ресторане, где перед нами лежит меню. Принимаем ситуацию такой, какая она есть. У меня в планах никогда не было стать чемпионом Польши или Венгрии. Но это есть, так сложилось. Работаем в «Ференцвароше» и еще ни разу даже мельком не обсуждали, что будет дальше. Наше будущее — следующий матч, – сказал главный тренер .