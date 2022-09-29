Болельщики «Зенита» вывесили баннер в память о жертвах стрельбы в Ижевске на матче со «Спартаком»

Болельщики «Зенита» почтили память пострадавших после трагедии в Ижевске.

26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба. Следственный комитет сообщил о 13 погибших, среди них – семеро детей. Ранено 14 детей и 7 взрослых.

На матче Фонбет Кубка России со фанаты петербуржцев вывесил баннер в память о погибших: «26.09.2022. Ижевск. Скорбим...»

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