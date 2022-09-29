Максименко, Малком, Соболев, Мантуан, Промес, Иван, Классен – в старте «Спартака» и «Зенита» на матч Кубка России

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Иван Георгий Джикия Роман Зобнин Вячеслав Караваев Квинси Промес Дмитрий Чистяков Далер Кузяев Дуглас Сантос Малком Александр Максименко Данил Круговой Павел Маслов Александр Соболев Родригао Леон Классен Вендел Михаил Игнатов Иван Сергеев Даниил Хлусевич Наиль Умяров Руслан Литвинов Густаво Мантуан Футбол

«Спартак» и «Зенит» огласили составы на матч Фонбет Кубка России.

За красно-белых с первых минут сыграют Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес и Соболев.

В стартовый состав петербуржцев попали Иван, Дуглас Сантос, Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантуан, Малком и Сергеев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

На сайте будет доступна и видеотрансляция игры, которую в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

«Зенит» (и «Пари НН») – проверка тактического хамелеона Абаскаля. Идеи будут важнее результата

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные