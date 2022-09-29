Максименко, Малком, Соболев, Мантуан, Промес, Иван, Классен – в старте «Спартака» и «Зенита» на матч Кубка России

и «Зенит» огласили составы на матч Фонбет Кубка России.

За красно-белых с первых минут сыграют Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес и Соболев.

В стартовый состав петербуржцев попали Иван, , , Чистяков, Круговой, Караваев, , Кузяев, Мантуан, и Сергеев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

На сайте будет доступна и видеотрансляция игры, которую в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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