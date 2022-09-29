Сергеев о матчах «Зенита» со «Спартаком»: «Это дерби двух столиц. В раздевалке особый настрой»

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Иван Сергеев и Дмитрий Чистяков высказались о значимости матчей «Зенита» со «Спартаком».

– Главным соперником «Зенита» считается «Спартак», однако противостояние с «Динамо» в последние годы получается куда более ожесточенным. Кто для вас принципиальнее?

– Это дополнительная мотивация, потому что дерби двух столиц. «Спартак», наверное. Такой накал у нас. В раздевалке особый настрой, – сказал Сергеев.

– Для меня нет принципиального соперника. На каждую игру нужно настраиваться. Проиграть можем только сами себе. «Спартак», наверное. Больше для болельщиков, – ответил Чистяков.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

На сайте будет доступна и видеотрансляция игры, которую в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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