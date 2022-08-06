Ольга Смородская: «Локомотив» превратили в мальчиков для битья. Полный ужас, позорище! Леонченко и Цорну надо уходить»

высказалась о неудачных результатах «Локомотива» в начале сезона.

Команда Йозефа Циннбауэра сыграла вничью с «Пари НН» (1:1) и «Ростовом» (2:2), а также проиграла «Зениту» (0:5) и «Краснодару» (0:3). Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице Мир .

«Никакой игры нет, и идеи нет. Черт-те что! Я бы на месте функционеров клуба подала в отставку. У них было столько времени! Столько денег! Просто немыслимое количество. Совсем не понятно, кто тренер в «Локомотиве». Да вообще ничего не понять: кто выбрал этот состав, кто тренирует, кто разбирает игры соперников. Полный ужас. Позорище! Превратили «Локомотив» в мальчиков для битья.

Считаю, что Леонченко и Цорну надо уходить. Ничего хорошего «Локомотиву» они не дадут. Все видят, к чему ведут «Локомотив» Плутник и компания. А что касается главного тренера, то я бы назначила Черевченко на эту должность, – сказала экс-президент .