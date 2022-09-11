Смородская о «Локо»: «Циннбауэр – следующий на увольнение. Пора покончить с этим бардаком!»

Бывший президент отреагировала на поражение от (0:2).

– Циннбауэр – следующий на увольнение. Я с самого начала говорила, что так нельзя. Режут хвост по частям. Там назрела реформа всего клуба.

– Что не ладится в игре?

– Тренера нет нормального. Это очень важная позиция. Одни и те же футболисты с разными тренерами играют по-разному.

– Кого бы порекомендовали на пост главного тренера?

– Не берусь это делать никогда. Сейчас всех увольняют, и везде они нужны. Это не моя задача. Найти тренера очень тяжело. В «Локомотиве» давно бардак. Пора покончить с этим бардаком! – сказала Смородская после матча 9-го тура Мир .