«Убрать Циннбауэра и Цорна – самое правильное, что может сделать «Локо» в перерыве на матчи сборных». Смородская о клубе

высказалась о результатах «Локомотива».

После 10 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир 12-е место.

«Самое правильное, что может сделать «Локомотив» в перерыве на матчи сборных — убрать Циннбауэра и Цорна. Куда они ведут команду, я не понимаю. Им уже все говорят, что нужно срочно что-то менять, но эти слова никак не влияют на решение боссов «Локомотива».

В клубе просто ужасная ситуация, им просто так не выкарабкаться. Что нужно сделать, кроме увольнения тренера и спортивного директора? Нужно составить целую программу, стратегию. Я этого для них делать не буду», — сказала экс-президент .