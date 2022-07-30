Смородская о «Локомотиве»: «Непонятные тренеры, спортивные директора и президенты развалили клуб»

Ольга Смородская поделилась мнением о состоянии «Локомотива» после игры с «Зенитом» (0:5).
– С чем связано крупное поражение?
– С руководством «Локомотива». Непонятные тренеры, непонятные спортивные директора и непонятные президенты полностью развалили клуб.
С «Зенитом» очень сложно бороться. В клубе нормальная атмосфера, стабильность, очень хорошая работа на трансферном рынке. С ними очень сложно конкурировать. Но тем не менее можно.
Но, если в клубе бардак, у футболистов опускаются руки. Они отпускают Смолова, Рыбуса и берут Игнатьева. Это что такое? Они говорят, что они за омоложение состава. А Игнатьев что, молодой? – сказала экс-президент «Локомотива».