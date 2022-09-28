Терюшков о крымских клубах: «Нужно их включить в Первую лигу с мораторием на вылет. До ЧМ-2018 были риски»

Роман Терюшков вновь выступил за включение крымских команд в российский футбол.

«Что касается крымских команд, то они вернулись в 2014 году и восстановили историческую справедливость.

Мы понимали, что до были риски вводить крымские команды в наш футбол, потому что нас могли лишить праздника. Нам необходимо было показать, что такое Россия.

После 2018 года не было никаких препятствий принять крымские клубы под эгиду . Нужно их включить в Первую лигу с мораторием на вылет на три года.

Если сейчас будет принято решение о вхождении ЛНР и ДНР и люди проголосуют за вхождение в РФ, то будем рассматривать этот вопрос. Сейчас в этих регионах есть ограничение по безопасности, и не только на стадионах.

Мы знаем, что неонацистский режим Зеленского будет обстреливать объекты мирной инфраструктуры. Стадион с болельщиками будет их первой целью. Сейчас надо думать только о безопасности людей», – сказал депутат Госдумы.