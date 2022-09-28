Терюшков о крымских клубах: «Нужно их включить в Первую лигу с мораторием на вылет. До ЧМ-2018 были риски»

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Роман Терюшков вновь выступил за включение крымских команд в российский футбол.

«Что касается крымских команд, то они вернулись в 2014 году и восстановили историческую справедливость.

Мы понимали, что до ЧМ-2018 были риски вводить крымские команды в наш футбол, потому что нас могли лишить праздника. Нам необходимо было показать, что такое Россия.

После 2018 года не было никаких препятствий принять крымские клубы под эгиду РФС. Нужно их включить в Первую лигу с мораторием на вылет на три года.

Если сейчас будет принято решение о вхождении ЛНР и ДНР и люди проголосуют за вхождение в РФ, то будем рассматривать этот вопрос. Сейчас в этих регионах есть ограничение по безопасности, и не только на стадионах.

Мы знаем, что неонацистский режим Зеленского будет обстреливать объекты мирной инфраструктуры. Стадион с болельщиками будет их первой целью. Сейчас надо думать только о безопасности людей», – сказал депутат Госдумы.

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