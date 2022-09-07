Вице-премьер РФ Чернышенко: «Крымские клубы уже интегрированы. В РПЛ пока их нет – надо уровень подтянуть. Пока пусть в ПФЛ играют»

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что команды из Крыма уже интегрированы в российский футбол.

«Крымские футбольные клубы уже интегрированы [в российские соревнования]. В Премьер-лиге пока их нет – надо уровень подтянуть. Пока пусть в ПФЛ [во Второй лиге] играют», – сказал Чернышенко во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

В конце августа стало известно, что клубы из Крыма могут включить в Первую лигу в случае выполнения условий лицензирования.

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