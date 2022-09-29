Белоус об Эшуорте в «Спартаке»: «Надеялся, что это фейк. В клубе ничего не меняется»

высказался о назначении Пола Эшуорта спортивным директором .

— Честно говоря, когда я впервые прочитал о том, что англичанин может стать спортдиром «Спартака», надеялся, что это фейк. Считаю, общественность и болельщики имеют право получить у руководства клуба ответ, по каким критериям этот специалист назначен на столь высокую должность.

Своей профессиональной деятельностью Эшуорт не снискал никакой славы. Если в расчет брали то, что у него брат работает в Англии... Ну, не знаю. Сейчас, как мы видим, из Европы к нам игроки почти не едут. Да и как оплачивать такие сделки в условиях санкций? В итоге наши клубы обратили взор на латиноамериканский рынок.

Разбирается ли в этом Эшуорт? Большой вопрос... Когда ты зовешь человека в такой солидный клуб, нужно собрать о нем всю информацию. А что мы слышим? В Казахстане на него уголовное дело завели. Странно, да? Пусть назовут четкие критерии, по каким был сделан этот выбор.

Разве в России нет своих специалистов, знающих наш рынок, рынок стран СНГ, латиноамериканский рынок? Комментируя кадровую политику «Спартака», я могу только развести руками... Время идет — ничего не меняется.

— Вы допускаете, что Эшуорт со временем приведет в «Спартак» своего тренера?

— Такое в футболе бывает нередко. Мы же не знаем, какие у Эшуорта будут полномочия. По идее, между спортивным директором и тренером должно быть полное взаимопонимание. Но если англичанин начнет раскачивать лодку и пытаться разрушить то, что пытается сделать Абаскаль, ничего хорошего из этого не выйдет, – сказал бывший гендиректор «Ростова».