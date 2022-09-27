Григорян о назначении Эшуорта: «Поражает ослиное упорство, с которым бывших звезд «Спартака» не хотят видеть в клубе»

высказался о назначении Пола Эшуорта на должность спортивного директора .

«Цитата есть.

Круговая порука мажет, как копоть.

Я беру чью‑то руку, а чувствую локоть.

Я ищу глаза, а чувствую взгляд,

Где выше голов находится зад.

Применимо к «Спартаку» это происходит всегда, [это ясно] тем, кто понимает суть этих строк. Поражает абсолютно ослиное упорство, пусть не обижаются, с которым бывших звезд «Спартака» не хотят видеть в клубе. Звезды, правда, разные, иногда бывает еще то добро.

Если брать человеческие качества, Андрей [Тихонов] как одно из исключений – тренер, человек, игрок большой. Я не понимаю упорства, с которым не хотят сохранять традиции.

Все топ‑клубы, которые уважают себя, идут по этому пути. Делают плацдарм для игроков, которые творили историю. Это удивительно. Вопрос не в качественных игроках, их много кто может найти. Надо понять, каков менталитет «Спартака», традиции, я говорю о стиле в последнюю очередь.

Кто‑то задумывался над тем, что такое Спартак? Это гладиатор. Все, что происходит в «Спартаке», отражает менталитет гладиатора? Или это цирк? Я не хочу даже касаться Эшуорта», – сказал главный тренер женской команды ЦСКА в эфире .