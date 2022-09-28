Балахнин об Эшуорте: «В личном общении проявил себя настоящим профессионалом, знающим рынок в Европе, России, СНГ и особенно в Африке»

высказался о новом спортивном директоре «Спартака» Поле Эшуорте.

В 2005 году англичанин работал в «Ростове».

«Я с Полом тогда не пересекся, но вообще мы с ним знакомы, позже немало общались, в том числе консультировали друг друга по игрокам, оценивая их характеристики, игровые и человеческие. Трудно судить, как он работал в «Ростове» и почему долго там не продержался.

Я не был в тот момент внутри. Но толком проявить себя Эшуорт не успел, поскольку назначен был перед самым стартом сезона, когда состав был сформирован, ушел в начале лета, не успев его перестроить.

А в личном общении проявил себя настоящим профессионалом, знающим рынок игроков в Европе, России, странах бывшего СССР и особенно в Африке», – сказал экс-тренер «Ростова».

Новый спортдир «Спартака» – англичанин, который из-за договорняка ушел из «Ростова» 17 лет назад. Кто он такой?