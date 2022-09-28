Джорджевич скучал по российскому футболу: «Пару месяцев находился в Дании, но сразу захотелось вернуться в Россию»

высказался о возвращении в российский футбол.

Бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива» перешел в после сезона в датском «Вайле». Сегодня он провел первый матч за новую команду – против ЦСКА в Фонбет Кубке России (1:2).

– В конце сыграл 45 минут. Доволен, что вернулся.

– Лука, тебя год не было в российском футболе. Скучал по российскому футболу?

– Да, скучал, именно поэтому и вернулся в Россию. Хотел сначала уйти и попробовать что-то новое. Пару месяцев находился в Дании, но сразу захотелось вернуться обратно. Мне это удалось. Теперь идет работа.

– За год твоего отсутствия уровень сильно упал?

– Пока я сыграл лишь один матч. Посмотрим, кто его знает.

– Команда то проигрывает, то выигрывает. Почему не хватает стабильности?

– У команды бывают как хорошие, так и такие неудачные игры, как сегодня. Каждой команде стабильность дается нелегко. Надо работать над этим.

– Что не получилось сегодня?

– Наверное, не было свежести команды. выглядел сильнее в этом компоненте и реализовал свои моменты.

– Как тебе новый формат Кубка?

– Интересно. Думаю, что такой вариант лучше предыдущего.

– В чемпионате «Сочи» идет на высоком месте, а в Кубке ни одной победы. Это как-то давит на вас?

– Так получилось, что в Кубке у нас все идет так плохо, но нам надо работать над ошибками. Есть еще три игры, и надо постараться выиграть следующий кубковый матч. Тогда у нас будет шанс выйти из группы. В чемпионате нам тоже надо набирать очки, – сказал Джорджевич.