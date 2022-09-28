Точилин об отмененном пенальти в матче с ЦСКА: «Сначала порадовались, потом огорчились. Как понимаю, у нас с судьями разное мнение»

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча с ЦСКА

Сочинцы потерпели поражение со счетом 1:2 в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. 

«Получилась хорошая игра, к сожалению, для нас она сложилась неудачно. Надо как можно быстрее переключиться на чемпионат. К сожалению, несколько футболистов получили травмы, но начинаем готовиться к следующей игре.

Нобоа для нас является важным игроком, но он присоединился чуть позже после перерыва. Надо не забывать, что на него ложится большая нагрузка, хотелось это с него снять. У нас есть игроки, которым надо получать практику и доказывать, что заслуживают место в старте.

Пенальти? Сначала порадовались, потом огорчились. Видел ли эпизод? Как понимаю, у нас с судьями разное мнение», – сказал Точилин. 

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