Федотов о 2:1 с «Сочи»: «Интересный и напряженный матч. ЦСКА не хватает хладнокровия, бежим вперед мяча»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Сочи» (2:1).

«Очень интересный и напряженный матч. Настраивались очень серьезно. Хорошо вскрывали фланги, но нам не хватало последнего паса, все время передача обрывается на ближнем. Как только справились – забили гол.

Мы бежим вперед мяча, чуть не хватает хладнокровия. Всех с победой, трудовой и непростой.

Футболист сам заслуживает место в стартовом составе. Обляков хорошо разгонял атаки. В эпизоде с неназначенным пенальти был наступ. К сожалению, после проверки дело закончилось свободным ударом.

Есть какое-то невезение, что Обляков не может доиграть матч до конца и проявить свои лучшие качества», – сказал Федотов.

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