Сухой отменил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» после ВАР. Чалов забил спустя 2 минуты

Судьи отменили пенальти в пользу в игре против ЦСКА.

На 68-й минуте матча 3-го тура Фонбет Кубка России главный арбитр Алексей Сухой назначил 11-метровый удар в пользу сочинцев после контакта и в штрафной площади армейцев.

Видеоассистенты арбитра предложили ему посмотреть повтор, когда полузащитник уже готовился пробить пенальти. Сухой подошел к монитору, и, посмотрев видео, отменил пенальти на 71-й минуте.

Тренер «Сочи» был возмущен этим решением судьи и получил желтую карточку за споры.

На 73-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов забил гол, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

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Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»