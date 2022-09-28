Сухой отменил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» после ВАР. Чалов забил спустя 2 минуты

Судьи отменили пенальти в пользу «Сочи» в игре против ЦСКА.
На 68-й минуте матча 3-го тура Фонбет Кубка России главный арбитр Алексей Сухой назначил 11-метровый удар в пользу сочинцев после контакта Виллиана Роши и Владислава Сарвели в штрафной площади армейцев.
Видеоассистенты арбитра предложили ему посмотреть повтор, когда полузащитник Кристиан Нобоа уже готовился пробить пенальти. Сухой подошел к монитору, и, посмотрев видео, отменил пенальти на 71-й минуте.
Тренер «Сочи» Вадим Гаранин был возмущен этим решением судьи и получил желтую карточку за споры.
На 73-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов забил гол, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»