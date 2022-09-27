Тихонов об Эшуорте: «Игрок «Астаны» сказал: «Спартак» во Вторую лигу опустится с ним. Кого вы берете?»

недоволен назначением Пола Эшуорта на пост спортдиректора «Спартака».

«Я наслышан очень много про этого специалиста. Есть определенные моменты, как этот человек работает. Когда я пришел, немного его застал, и в «Астане» были проблемы. Про его методы покупки и продажи наслышан очень много.

Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в «Астане». Он сказал: «Что это такое? Кого вы берете? «Спартак» – большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком».

Когда я работал в «Астане», клуб чуть ли не судился с ним из‑за его рабочих моментов. Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане. Не заслуга Эшуорта, что становилась чемпионом страны шесть раз подряд», – сказал Тихонов.

Новый спортдир «Спартака» – англичанин, который из-за договорняка ушел из «Ростова» 17 лет назад. Кто он такой?