Тихонов об Эшуорте: «Игрок «Астаны» сказал: «Спартак» во Вторую лигу опустится с ним. Кого вы берете?»

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Андрей Тихонов недоволен назначением Пола Эшуорта на пост спортдиректора «Спартака».

«Я наслышан очень много про этого специалиста. Есть определенные моменты, как этот человек работает. Когда я пришел, немного его застал, и в «Астане» были проблемы. Про его методы покупки и продажи наслышан очень много.

Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в «Астане». Он сказал: «Что это такое? Кого вы берете? «Спартак» – большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком».

Когда я работал в «Астане», клуб чуть ли не судился с ним из‑за его рабочих моментов. Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане. Не заслуга Эшуорта, что «Астана» становилась чемпионом страны шесть раз подряд», – сказал Тихонов.

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