Депутат Терюшков о британце Эшуорте в «Спартаке»: «В условиях специальной военной операции считаю неприемлемым тратить деньги на иностранцев»

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Депутат Роман Терюшков раскритиковал приглашение «Спартаком» Пола Эшуорта

Англичанин был назначен новым спортивным директором московского клуба. 

«Как депутат и болельщик «Химок», могу сказать, что это внутреннее дело самого клуба. Но приглашать иностранного специалиста, когда у нас в России достаточное количество русских специалистов и менеджеров, и в условиях специальной военной операции тратить на их содержание деньги считаю неприемлемым.

Клуб коммерческий, частный и, видимо, имеет свою позицию на развитие и видит приглашение английского специалиста каким-то спасительным кругом для себя.

Для меня, честно скажу, странное решение, когда клуб приглашает иностранных специалистов в управление и на тренерские позиции.

В России достаточное количество высококачественных специалистов, которые могут неплохо управлять спортивными учреждениями», – сказал депутат Государственной думы и член наблюдательного совета «Химок». 

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