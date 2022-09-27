Гари Невилл: «Магуайр – один из 2-3 лучших центральных защитников Англии»

Экс-защитник поддержал капитана команды Харри Магуайра.

В игре наций с Германией (3:3) защитник сборной Англии сделал неточную передачу на своей половине поля в начале второго тайма. Мяч перехватил Джамал Мусиала, и Магуайр сбил его в своей штрафной.

– Правильно ли поступает Саутгейт, продолжая вызывать своих любимчиков?

– За последние 30 лет не припоминаю ни одного другого тренера сборной , который настолько ориентировался бы на форму футболистов. Саутгейт не смотрит на то, за какой клуб игрок выступает. Он на протяжении всего этого времени поступает справедливо.

Магуайра он поддерживает просто потому, что Харри является одним из двух или трех лучших центральных защитников стране. У нас не такой большой выбор на этой позиции, как прежде. Эрик Дайер, , Харри Магуайр, Тайрон Мингз и еще несколько игроков – но не более того.

На протяжении нескольких лет Магуайр великолепно играл за сборную, и мне понятно, почему его приглашают, – сказал Невилл.

«Я капитан «МЮ» – журналистам же нравятся клики». Харри Магуайр снова привез – теперь в сборной