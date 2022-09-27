Шоу о Магуайре: «Невероятный игрок. Он важен для сборной Англии, и это пора принять. Против него словно весь мир – критики сильнее я еще не видел»

Люк Шоу поддержал , неудачно сыгравшего за сборную Англии против (3:3).

Защитник сборной Англии потерял мяч у своей штрафной в начале второго тайма, а затем сфолил на Джамале Мусиале. Пенальти реализовал Илкай Гюндоган.

«Если честно, сейчас сложный период.

Конечно, Харри – выдающийся игрок с невероятным характером. Ему очень много достается – кажется, я еще не видел, чтобы кого-то в футболе критиковали сильнее. Несмотря на это, он не прячется, он всегда на виду.

Бывает, что люди хотят скрыться от этого и не привлекать к себе внимание, но он продолжает находиться в центре событий. Это демонстрирует, насколько он силен, какой у него характер. Прекращайте, все знают, какой это невероятный игрок.

Сейчас Магуайр, возможно, не так уверен в себе, потому что ему может казаться, словно против него настроен весь мир. Ему сложно, но мы все – и игроки, и тренерский штаб – поддерживаем его, потому что Харри – очень важный игрок. То, что он сыграл оба матча, демонстрирует, как верит в него Гарет [Саутгейт].

Вспомните Евро и то, как он там сыграл. Людям пора понять, что Магуайр – важный игрок сборной Англии. Они должны это принять», – сказал защитник .

«Я капитан «МЮ» – журналистам же нравятся клики». Харри Магуайр снова привез – теперь в сборной