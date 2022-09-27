Джо Коул об ошибке Магуайра: «Ближайшие 6 недель крайне важны для карьеры Харри»

высказался об ошибке в матче с Германией (3:3) в Лиге наций.

Защитник сборной Англии потерял мяч у своей штрафной в начале второго тайма, а затем сфолил на . Пенальти реализовал .

«За Магуайром очень внимательно следили перед игрой, и в ней он допустил ошибку.

Он не хочет оставаться в позиции, когда против него один на один идет такой игрок, как Мусиала. Он наверняка очень разочарован этой ошибкой.

Ближайшие шесть недель крайне важны для карьеры Харри. Каждый новый день – шанс для него вернуть себе уверенность», – сказал бывший хавбек сборной Англии.