Экс-администратор «Спартака» об Эшуорте: «Чем Тихонов хуже? Он прекрасно знает клуб и лучше этого Эшуорта»

считает, что «Спартак» должен был назначить Андрея Тихонова спортивным директором.

Сегодня на эту должность в московском клубе был назначен англичанин Пол Эшуорт.

– Честно говоря, я вообще понятия не имею, кто такой этот Эшуорт. Почему именно он? Чего он достиг в своей работе? А то просто объявляют, и все, и как тут что‑то понять болельщику? Чем у нас кадры хуже? Чем, например, хуже? Он прекрасно знает «Спартак». Да и футбол в целом. Лучше этого Эшуорта. Это 100%. Где он хоть работал‑то?

– В 2005 году, говорят, трудился в .

– Шел бы в «Ростов» тогда. Да и зачем нам сейчас нужны иностранные специалисты? Мы же не можем сегодня приглашать нормальных иностранных игроков в команды. Это вообще сейчас не нужно, совсем неактуально это.

Это повезло, что он вовремя выбрал стратегию с бразильцами. А другим‑то командам не повезло: они ориентируются на европейских игроков по большей части. И что, сейчас к нам приедут хорошие европейские игроки? Нет, конечно. Зачем он тогда нужен? Не понимаю этого, – сказал бывший администратор «Спартака».

Новый спортдир «Спартака» – англичанин, который из-за договорняка ушел из «Ростова» 17 лет назад. Кто он такой?