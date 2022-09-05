«Газпром» может помочь «Томи» вернуть профессиональный статус. Об этом заявил Миллер

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Алексей Миллер заявил о готовности «Газпрома» помочь «Томи» вернуть профессиональный статус.

«Томск – город профессионалов, конечно, футбольная команда должна вернуть себе свой профессиональный статус.

Подумаем, как это сделать, и в ближайшее время, я думаю, что «Томь» опять будет на высоком профессиональном уровне играть», – заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе общения по видео-конференц-связи с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром.

«Томь» по итогам прошлого сезона заняла 14-е место в Первой лиге. Клуб не получил лицензию и не смог заявиться ни в Первую, ни во Вторую лиги.

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