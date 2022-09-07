Терюшков предложил включить крымские клубы в расширенную Первую лигу: «Путин четко сказал, что Крым – это Россия. И вернул историческую справедливость»

Роман Терюшков предложил расширить Первую лигу и включить в нее крымские клубы.

– Что думаете об интеграции крымских клубов в российский футбол?

– В 2014 году наш президент Владимир Владимирович Путин четко сказал, что Крым – это Россия. И вернул историческую справедливость, когда полуостров был российским со времен Империи и Советского союза. Только ошибка Хрущева, который много ошибок насовершал, привела к тому, что территория полуострова ушла Украинской ССР.

Мы понимали боязнь до 2018 года не включать полуостров в сферу российского футбола. Это было связано с тем, что мы ждали чемпионат мира и нас могли лишить этого права. На ЧМ приезжает огромное количество стран, мы можем показать лицом свою страну. Безусловно, тогда это решение было правильным.

Но после 2018‑го крымские клубы должны были быть включены в периметр российского футбола. Тем более, сейчас, когда УЕФА нас везде забанил и нас вряд ли когда‑то восстановят в ближайшее десятилетие – мы прекрасно должны это понимать.

Крымские клубы должны выступать в ФНЛ. Может быть, стоит расширить Первую лигу, включить топовые команды туда с мораторием на вылет сроком на три года.

В этом нет ничего страшного, а на полуострове будет нормальная соревновательная практика. Будут развиваться детские школы, болельщиков будут полные стадионы, когда клубы из Крыма и Севастополя будут выступать в нашем чемпионате, – сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок».