Дешам советует «ПСЖ» давать Мбаппе отдохнуть: «Это точно не навредит – как раз наоборот»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал совет возглавляющему «ПСЖ» Кристофу Гальтье.
«Я знаю, что он хочет постоянно выпускать Мбаппе. Но, если время от времени Килиану будет предоставляться возможность немного отдохнуть, провести на поле меньше минут, это точно не навредит – как раз наоборот», – сказал Дешам.
В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 9 матчей и в 8 из них отыграл как минимум 78 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Килиан Мбаппе: «В сборной Франции я играю по-другому, у меня гораздо больше свободы, чем в «ПСЖ»