Дешам советует «ПСЖ» давать Мбаппе отдохнуть: «Это точно не навредит – как раз наоборот»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал совет возглавляющему «ПСЖ» .

«Я знаю, что он хочет постоянно выпускать Мбаппе. Но, если время от времени Килиану будет предоставляться возможность немного отдохнуть, провести на поле меньше минут, это точно не навредит – как раз наоборот», – сказал Дешам.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 9 матчей и в 8 из них отыграл как минимум 78 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Килиан Мбаппе: «В сборной Франции я играю по-другому, у меня гораздо больше свободы, чем в «ПСЖ»