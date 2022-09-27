Паредес отказался говорить о Мбаппе: «О тех, с кем у меня не было отношений, ничего сказать не могу»

Экс-хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес отказался говорить о .

«Не мне стоит говорить о нем. С одними игроками «ПСЖ» у меня была связь, с ними у меня были взаимоотношения. Но о тех, с кем у меня не было отношений, я ничего сказать не могу», – заявил аргентинец, сейчас выступающий за , в интервью ESPN Argentina.

В августе сообщалось, что Мбаппе просил президента Нассера Аль-Хелайфи убрать из клуба «аргентинскую республику». В нее входили Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и .

Летом из клуба в «Ювентус» ушли Ди Мария и Паредес, а Икарди на правах аренды перешел в «Галатасарай».

«Пффф, не хочу отвечать». Конфликт Неймара и Мбаппе не затих?