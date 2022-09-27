Паредес отказался говорить о Мбаппе: «О тех, с кем у меня не было отношений, ничего сказать не могу»

Экс-хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес отказался говорить о Килиане Мбаппе.
«Не мне стоит говорить о нем. С одними игроками «ПСЖ» у меня была связь, с ними у меня были взаимоотношения. Но о тех, с кем у меня не было отношений, я ничего сказать не могу», – заявил аргентинец, сейчас выступающий за «Ювентус», в интервью ESPN Argentina.
В августе сообщалось, что Мбаппе просил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи убрать из клуба «аргентинскую республику». В нее входили Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Леандро Паредес.
Летом из клуба в «Ювентус» ушли Ди Мария и Паредес, а Икарди на правах аренды перешел в «Галатасарай».
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