Неймара злили решения Мбаппе в матче с «Юве» – Килиан не отдал ему пас на пустые ворота. После игры они обсудили это

и Неймар после матча с «Ювентусом» поговорили о том, как действуют в атаке.

Как пишет L’Équipe, Неймар злился из-за решений, которые принимал Мбаппе в ходе игры группового этапа между «ПСЖ» и (2:1).

Бразилец был так недоволен, что, когда представители клуба спросили, хочет ли он принять участие в пресс-конференции, форвард сказал: «Вы уверены? Точно? Потому что если сегодня я буду общаться с журналистами, это создаст проблемы!»

Один эпизод взбесил бразильца сильнее всего: когда Мбаппе ворвался в штрафную и пробил по воротам с острого угла, а Неймар в это время стоял один у дальней штанги. В результате Килиан не попал в створ.

По данным L’Équipe, и Мбаппе встретились после игры и поговорили о том, что не пасовали друг на друга в определенных ситуациях.

Как сообщалось ранее, у игроков был конфликт из-за того, что Мбаппе был назначен штатным пенальтистом . Неймар лайкнул два твита с критикой этого решения Кристофа Гальтье, но затем спор был улажен.

В матче с «Ювентусом» француз сделал дубль, один из мячей забив после паса Неймара.