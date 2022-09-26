Беллингем по просьбе «Реала» не продлевает контракт с «Боруссией». Он главная цель «Мадрида» на лето

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«Реал» хочет купить полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема летом 2023 года.

19-летний хавбек – главная цель мадридского клуба на следующее летнее трансферное окно.

«Мадрид» установил контакты с игроком в начале 2022 года. Отмечается, что «Реал» следил за Беллингемом с момента его перехода в «Дортмунд» летом 2019 года.

Летом этого года у «Реала» были сомнения в трансфере Орельена Тчуамени из «Монако». Было не до конца понятно, будет ли у хавбека игровая практика. Кроме того, интерес к французу проявляли топ-клубы АПЛ. Однако окружение Тчуамени и игроки «Монако» посоветовали полузащитнику дождаться предложения от «Реала».

В тот момент мадридский клуб был на связи с Беллингемом. Тогда «Реал» попросил Джуда не продлевать контракт с «Боруссией», действующий до лета 2025 года, и заверил, что рано или поздно сделает предложение о его трансфере.

Беллингем пообещал «Реалу», что не продлит контракт с «Боруссией», и сдержал слово. Кроме того, он отказывается выслушивать предложения от клубов АПЛ – в частности, от «Ливерпуля».

Сейчас у «Реала» в составе шесть полузащитников, но у троих из них летом закончатся контракты. И если Лука Модрич и Тони Кроос будут самостоятельно принимать решение о подписании новых соглашений, то будущее Дани Себальоса находится под вопросом. Игра испанца устраивает тренерский штаб «Реала», однако он далек от места в стартовом составе команды. Пока «Мадрид» не предлагал Себальосу новый контракт.

У «Реала» хорошие отношения с «Боруссией», поэтому мадридский клуб будет знать обо всех событиях, которые происходят вокруг Беллингема.

В этом сезоне англичанин забил 3 гола в 10 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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