«Реал» даст 90 млн евро за Беллингема летом 2023-го. Трансфер может обойтись в 100+ млн евро из-за интереса «Ливерпуля» и «Челси»

«Реал» хочет подписать полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема следующим летом.

По информации Cadena SER, следующим летом мадридский клуб предложит «Дортмунду» около 90 млн евро за полузащитника, которому 29 июня исполнится 19 лет. Однако из-за конкуренции со стороны английских клубов покупка Беллингема, скорее всего, обойдется в более крупную сумму – она может превысить 100 млн евро. В число претендентов на Джуда входят и .

Беллингема неофициально называют главной целью «Реала» на летнее трансферное окно 2023 года. Если его удастся подписать, то «Мадрид» осуществит план по перестройке полузащиты – этим летом клуб подписал опорника Орельена Тчуамени, а годом ранее – Эдуардо Камавинга. Вместе с Феде Вальверде этих футболистов считают полноценной заменой трио Каземиро, Луки Модрич и Тони Крооса.

Отмечается, что в контракте Беллингема с «Боруссией» нет отступных. Срок его соглашения истекает в 2025 году, поэтому для осуществления трансфера будет необходимо договариваться с «Дортмундом».

«Реал» ни в коем случае не будет пытаться подписать Джуда этим летом. В клубе полагают, что перестройка полузащиты должна проходить постепенно.

Еще осуществлению трансфера этим летом мешает отсутствие в заявке у «Реала» место под игроков не из Евросоюза – после Брексита в эту квоту включаются и игроки из Англии (исключение делается лишь для тех игроков, что выступали за клуб из страны Евросоюза в момент, когда состоялся Брексит, но после подписания нового контракта они уже должны быть включены в эту квоту).

Сейчас эти три места в заявке заняты Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао. Винисиус подал документы на получение двойного гражданства, и скоро он получит испанский паспорт. После него этим вопросом займутся и Родриго с Эдером – их документы уже готовы.

В минувшем сезоне Беллингем провел 43 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 13 передач. Его подробная статистика доступна здесь.

Джуд Беллингем – новый лидер «Боруссии». В 18 пихает игрокам на 10 лет старше, а сам слушается родителей