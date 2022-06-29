«Боруссия» не продаст Беллингема дешевле 120 млн евро летом 2023-го. Он интересен «Реалу», «МЮ» и «Ливерпулю»

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Дортмундская «Боруссия» установила цену на полузащитника Джуда Беллингема.

По данным Sport Bild, следующим летом немецкий клуб потребует за хавбека 120 млн евро. «Боруссия» не вступит в переговоры с потенциальными покупателями, если они предложат более низкую сумму.

Интерес к англичанину проявляют «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», но у «Боруссии» нет ни одного официального предложения о трансфере. Джуд может сменить клуб летом 2023 года.

«Боруссия» купила Беллингема у «Бирмингема» за 25 млн евро в 2020 году. Сообщалось, что следующим летом «Реал» предложит за игрока 90 млн евро.

В минувшем сезоне полузащитник, которому сегодня исполняется 19 лет, провел 43 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 13 передач. Его подробная статистика доступна здесь.

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