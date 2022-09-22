Беллингем хочет в «Реал» летом 2023-го. «Ман Сити» сообщили, что хавбек выслушает предложение «Мадрида» в первую очередь (Хосе Гайя)

Полузащитник хочет перейти в .

Об этом сообщил журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV.

«Реал» заинтересован в этом игроке, с ним уже контактировали по поводу трансфера следующим летом. Беллингем дал положительный ответ.

Источники в Англии сообщили мне, что Беллингем хочет играть за «Реал», несмотря на предложение от . Мне сообщили, что «Ман Сити» всерьез настроен на борьбу за хавбека.

«Ман Сити» общался с его семьей в Манчестере, однако им сообщили, что игрок сначала хочет выслушать предложение от «Реала». Если переговоры пройдут успешно, то он будет играть за «Мадрид» в следующем сезоне», – сказал Гайя.

Сообщалось, что «Боруссия» потребует за 19-летнего полузащитника 150 млн евро летом 2023 года. На игрока также претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».