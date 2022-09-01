«ПСЖ» предложит около 70 млн евро за Шкриньяра. «Интер» арендует Ачерби у «Лацио» с правом выкупа

увеличит предложение по центральному защитнику .

По данным RMC Sport, французский клуб даст за 27-летнего игрока 70 млн евро с учетом бонусов. Несмотря на то, что боссы «Интера» настаивали на нежелании расставаться со Шкриньяром, в руководстве «ПСЖ» считают, что это предложение удовлетворит итальянский клуб.

На фоне этой информации стало известно, что в «Интер» из переходит .

Долгое время президент «Интера» Стивен Чжан не был уверен в необходимости подписания 34-летнего защитника, однако теперь он поменял свое мнение и одобрил переход этого игрока. Переход будет оформлен в виде аренды с правом выкупа.

Сторонам осталось уладить лишь незначительные детали сделки, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Однако, как пишет журналист Фабрицио Романо, переход Ачерби в «Интер» не повлияет на переговоры по Шкриньяру. Итальянский клуб нуждался в усилении центра обороны, и трансфер в эту зону планировался вне зависимости от возможного ухода Милана.