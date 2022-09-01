«ПСЖ» дает 50+10 млн евро за Шкриньяра, «Интер» хочет 80 млн. Защитник может уйти бесплатно летом 2023-го

пытается договориться с о трансфере защитника .

По данным L’Équipe, французский клуб предложил за 27-летнего футболиста 50+10 млн евро.

«Интер» отклонил это предложение, так как не хочет продавать Шкриньяра менее чем за сутки до закрытия трансферного окна. В данный момент президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи напрямую ведет переговоры с президентом «Интера» Стивеном Чжаном.

Итальянский клуб может согласиться на продажу, только если за Милана предложат 80 млн евро. Новое предложение от «ПСЖ» может поступить в течение сегодняшнего дня.

Срок контракта Шкриняьра с «Интером» действует до лета 2023 года, поэтому «ПСЖ» может дождаться января и договориться о переходе защитника на правах свободного агента.

Статистику 27-летнего футболиста можно изучить здесь.