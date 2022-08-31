Президент «ПСЖ» подключился к переговорам с «Интером» по Шкриньяру. В парижском клубе настроены оптимистично

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«ПСЖ» не оставляет попыток подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

По данным L’Equipe, к переговорам с «нерадзурри» подключился президент парижан Нассер Аль-Хелайфи. В связи с этим в парижском клубе сохраняется оптимизм по поводу возможности заключения сделки.

Несмотря на то, что конкретное предложение «ПСЖ» неизвестно, утверждается, что «Интер» уже не столь категорично настроен сохранить 27-летнего футболиста сборной Словакии.

В этом сезоне Шкриньяр принял участие во всех 4 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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