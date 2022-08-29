«ПСЖ» контактирует с «Монако» насчет Дисаси. Монегаски оценивают защитника в 50 млн евро

Защитник может присоединиться к чемпионам Франции.

По сведениям журналиста Goal Марка Мешенуа, «ПСЖ» уже контактировал с монегасками, хотя предложений пока не делал.

«Монако» рассчитывает получить за 24-летнего футболиста 50 млн евро. Сам игрок дал парижанам согласие на переход.

Фабрис Хокинс из RMC Sport утверждает, что Дисаси является для запасным вариантом на случай, если купить защитника не удастся.

В текущем сезоне Дисаси провел в Лиге 1 четыре матча и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.