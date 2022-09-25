Баллак о чемпионстве «Униона»: «Почему нет? Такое было у меня в «Кайзерслаутерне» в 1998-м, у «Лестера» – в 2016-м»

Экс-хавбек «Баварии» не исключает победы в чемпионате Германии.

«Говорить о победе было бы преждевременно, особенно когда в соперниках столь сильная команда, как , которая много лет доминирует в Бундеслиге.

Но мечтать не запретишь. Почему нет? В футболе всегда может произойти что угодно, и в прошлом уже были подобные примеры. Я был в такой ситуации с «Кайзерслаутерном», завоевавшим чемпионство в 1998 году – сразу после выхода в высшую лигу.

Также можно вспомнить о , чья победа в в 2016 году была совершенно неожиданной.

Можно впасть в своего рода неистовство, и это состояние продлится весь сезон. Так было с нами, так было с «Лестером», – сказал Баллак.

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