Баллак о чемпионстве «Униона»: «Почему нет? Такое было у меня в «Кайзерслаутерне» в 1998-м, у «Лестера» – в 2016-м»

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Экс-хавбек «Баварии» Михаэль Баллак не исключает победы «Униона» в чемпионате Германии.

«Говорить о победе было бы преждевременно, особенно когда в соперниках столь сильная команда, как «Бавария», которая много лет доминирует в Бундеслиге.

Но мечтать не запретишь. Почему нет? В футболе всегда может произойти что угодно, и в прошлом уже были подобные примеры. Я был в такой ситуации с «Кайзерслаутерном», завоевавшим чемпионство в 1998 году – сразу после выхода в высшую лигу.

Также можно вспомнить о «Лестере», чья победа в АПЛ в 2016 году была совершенно неожиданной.

Можно впасть в своего рода неистовство, и это состояние продлится весь сезон. Так было с нами, так было с «Лестером», – сказал Баллак.

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