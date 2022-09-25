Харри Кейн: «Сборная Англии не паникует. Не уверен, что при успехе на ЧМ об этой серии неудач вспомнят»

сказал, что сборная Англии не паникует, несмотря на неудачные результаты.

«Мы не паникуем. Мы знаем, что хотим стать лучше.

Конечно, я понимаю разочарование фанатов. Я был болельщиком сборной Англии и по-прежнему им являюсь – вне зависимости от того, выхожу ли на поле.

Не уверен, что кто-то вспомнит об этой неудачной серии, если мы успешно сыграем на чемпионате мира, и это главное.

Мы должны прогрессировать, и мы знаем об этом. Фанаты всегда отлично поддерживают нас, они рядом. Я знаю, что в понедельник они придут на «Уэмбли» [на игру с Германией] и поддержат нас. Они с нетерпением будут ждать начала чемпионата мира вне зависимости от того, что случится. Надеюсь, мы сможем отплатить им за это хорошими результатами», – сказал капитан сборной Англии.

После поражения от Италии сборная Англии досрочно вылетела в Лигу B Лиги наций. У команды один гол в пяти матчах без побед. Впервые с осени 2000 года Англия не забивает в трех матчах подряд.

«Напомню, что креативнейший игрок Англии на скамейке собирал занозы задницей». Саутгейта атакуют после фэйла в Лиге наций