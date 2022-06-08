Кейн о 50-м голе за Англию: «Я люблю забивать, особенно за свою страну, мне всегда это нравилось. Всегда рад помочь команде»

высказался о 50-м забитом мяче за сборную .

Нападающий англичан реализовал пенальти в матче Лиги наций против (1:1). Кейн единолично занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

«По-настоящему приятное чувство. До этого у меня была пара моментов, в первом я пробил над перекладиной, а во втором Мануэль Нойер сделал хороший сэйв. Мы продолжали идти вперед и показали наш лучший футбол за последние полчаса. Забить гол – хорошо, и обидно не забить еще в концовке.

Я люблю забивать голы, особенно за свою страну, мне всегда это нравилось. Всякий раз, когда я могу помочь команде, я рад это делать.

Очень важно проявить характер. Уступая со счетом 0:1, мы показали хороший характер, вернувшись в игру и добившись результата. Мы играли против очень хорошей команды Германии.

Нам еще предстоят важные матчи, но чемпионат мира начнется раньше, чем мы успеем оглянуться», – сказал Кейн Channel 4.