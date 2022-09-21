Капитаны Англии, Германии, Нидерландов и еще 7 сборных в знак протеста против дискриминации будут играть в повязке OneLove на ЧМ-2022

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Сборная Англии присоединилась к акции против дискриминации. 

Нападающий сборной Англии Харри Кейн на чемпионате мира будет играть в капитанской повязке OneLove («Одна любовь»). Эта акция посвящена борьбе со всеми формами дискриминации в обществе и будет длиться весь сезон. 

Организатором инициативы стала сборная Нидерландов, к ней также присоединились капитаны команд Бельгии, Дании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Уэльса. 

На повязке изображено сердце с полосами разных цветов, символизирующих представителей всех слоев общества. 

«Для меня большая честь присоединиться к моим коллегам-капитанам сборных в поддержке важной кампании OneLove. 

Как капитаны, мы можем соперничать друг с другом на поле, но мы вместе выступаем против всех форм дискриминации. Это еще более актуально в то время, когда разграничение в обществе широко распространено. Совместное ношение повязки от имени наших команд даст четкий сигнал, когда весь мир будет наблюдать за происходящим», – сказал Кейн. 

Англичанин также будет носить эту повязку в матчах против Италии и Германии в Лиге наций, которые состоятся 23 и 26 сентября соответственно. 

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом. 

Фото: https://www.telegraph.co.uk/

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