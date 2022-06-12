Харри Кейн: «Стать чемпионами мира – цель сборной Англии. Поедем на ЧМ-2022 в статусе одного из фаворитов»

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Харри Кейн хочет выиграть ЧМ-2022 со сборной Англии.

«Забавно оглядываться назад – тогда [перед ЧМ-2018] у нас не было ожиданий. Мы очень давно не показывали хороших результатов на крупных турнирах. Но я считал, что настраиваться на победу – это правильно. Любая команда на любом турнире думает о поебеде. Мы не должны мыслить иначе.

Думаю, в этот раз все чуть иначе. Мы были в полуфинале [ЧМ-2018]. Мы играли в финале [Евро-2020]. Вероятно, на этот турнир мы поедем в статусе одного из фаворитов. Это другой уровень давления и ответственности.

На протяжении четырех последних лет мы преодолеваем препятствия. Мы пишем свою собственную историю. Я очень уверен в команде. Нам еще есть что улучшить. Но в целом команда в хорошем состоянии.

Мы не проиграли ни матча на Евро-2020. Лишь серия пенальти сложилась не в нашу пользу. Это показывает, что мы умеем справляться с давлением. Но на чемпионате мира оно будет еще сильнее, и мы будем играть в иной обстановке, находясь в Катаре. Нам придется кое-что преодолеть, чтобы стать чемпионами мира. И это наша цель», – сказал форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии.

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